وفدٌ وزاري يقف على الواقع الخدمي والمعيشي في محافظة اللاذقية

في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية في محافظة اللاذقية والاطلاع على واقع الأسواق فيها، بدأ وفد حكومي زيارة إلى المحافظة ويضم وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ورئيس لجنة تتبع تنفيذ المشاريع في المحافظة والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والثقافة محمد الأحمد والإعلام عماد سارة والمالية مأمون حمدان والسياحة محمد رضوان مارتيني والتعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم.



و بدأت زيارة الوفد اليوم برفقة محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم في محطة نبع السن والمنشآت المرتبطة بها من محطات ضخ لمحافظتي اللاذقية وطرطوس ومصفاة بانياس ومعمل التعقيم ومشروعات إنشاء أحواض تجميعية مخصصة لأغراض الري والشرب ويغذي يومياً محافظة اللاذقية بـ 330 ألف متر مكعب عبر أربع خطوط جر.



كما اطلع الوفد الحكومي على سير العمل في مشروع محطة ضخ السخابة التي تهدف لتأمين وارد مائي إضافي لقرى محور بيت ياشوط وتؤمن غزارة بحدود 800م3/سا بدلاً من 600م3/سا والمشروع كأعمال مدنية وتجهيزات ميكانيكية وكهربائية تم الانتهاء من تنفيذها وستوضع بالخدمة قريباً، كما تفقد مشروع آبار الحويز الذي يضم /5/ ابار بغزارة إجمالية بحدود 150م3/سا لإرواء قرية الحويز وماحولها إضافة لتحويل حصتها من مياه السن إلى (محور غنيري) إلى قريتي سيانو وغنيري وما حولهما.



كما زار الوفد مركز خدمة المواطن في مدينة جبلة والذي تقرر وضعه بالخدمة بعد الانتهاء من أعمال الإكساء والتجهيز والربط الشبكي وتدريب الكوادر العاملة فيه على آلية العمل المتبعة في المراكز المماثلة، ويسهم المركز في تبسيط وتسهيل الاجراءات وتخفيف التكاليف عن المواطنين من “بيان فردي وعائلي وزواج وطلاق وولادة ووفاة وسجل عدلي” إضافة إلى خدمات بطيئة تتعلق بعمل مجلس مدينة اللاذقية وتشمل مخطط كروكي وموقع عام ودلالة وشرح تنظيمي.



وقام الوفد بالاطلاع على سير العمل في مشروع مشفى جبلة الوطني الذي تنفذه ورشات فرع الانشاءات العسكرية متاع 6 وبلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية فيه 20 بالمئة.



وكانت الحكومة وافقت على رصد اعتمادات إكساء المشفى وإكماله بداية تموز الماضي بمبلغ 291ر4 مليارات ليرة سورية.



وتبلغ مساحة المشفى 10885 متراً مربعاً موزعة على سبعة طوابق وملحق ويضم حوالي 200 سرير باختصاصات مختلفة حال وضعه بالخدمة ومن شأنه تخفيف الضغط عن مشفى جبلة الحالي وتلبية الاحتياجات الطبية والإسعافية لمنطقة جبلة.



باسل يوسف