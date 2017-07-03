وفدا دمشق والمعارضة المسلّحة سيشاركان في اجتماع أستانة

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف الإثنين، تأكيد وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلّحة، مشاركتهما في لقاء أستانة المزمع انعقاده في 4 و5 تموز/يوليو الجاري.



وقال وزير الخارجية الكازاخستاني "لقد أكد وفد حكومة السورية مشاركته في اللقاء، وسيصل اليوم إلى كازخستان. كذلك أكد وفد المعارضة المسلّحة السورية مشاركته في المباحثات".



واعتبر المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا قبل أيام أن الفترة المقبلة التي تشهد لقاءات أستانة وجنيف بشأن سوريا ستكون اختباراً لكافة الأطراف حول ما إذا كانت هناك وجود لرغبة حقيقية لتخطي التفاوض للوصول لتسوية حقيقية للأزمة السورية.



وكان دي ميستورا قد أكّد في وقت سابق أمام مجلس الأمن أن هناك تقدّماً في الحوار بين السوريين، وجهوداً جدية قبل اجتماع أستانة المقبل.

المصدر: وكالات