وفد وزاري موسع إلى حلب

بدأ وفد حكومي واسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، أمس، زيارة لمحافظة حلب، تهدف وفق المعلن، إلى الاطلاع على الواقع الاقتصادي والخدمي فيها. ويضم الوفد ستة عشر وزيراً، على أن يعقد اجتماعات في محافظة حلب، للاطلاع على مشروع تقييم المخطط التنظيمي للمدينة.

كذلك سيقوم بجولات ميدانية على المدينة الصناعية في الشيخ نجار، والمناطق الصناعية الأخرى، وعلى عدد من مشاريع الري وصوامع الحبوب ومشاريع السكن الشبابي ومنشآت القطاع العام والخاص التي عادت للعمل. وسيعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع الصناعيين والتجار لبحث الواقع الاقتصادي وسبل النهوض به وتأمين مستلزمات الإنتاج.