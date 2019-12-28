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وفد من عشائر الحسكة يتوجه إلى إيران

توجه وفد من شيوخ عشائر عربية من محافظة الحسكة، الخميس26/12/2019، إلى إيران، تلبية لدعوة رسمية وجهتها طهران لهم.
وتوجه الوفد العشائري من مطار القامشلي إلى مطار دمشق الدولي ومنه إلى طهران، وتكون الوفد منه (فيصل العازل)، وهو أحد وجهاء عشيرة المعامرة، و(خطيب الطلب) عن عشيرة البوعاصي وقائد مقر قوات الدفاع الوطني في قامشلي، و(نواف البشار) شيخ عشيرة الشرابيين، و(محمود منصور العاكوب) شيخ عشيرة حرب.

يشار إلى أن اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا، كان قد زار مدينة القامشلي في وقت سابق، والتقى ونحو ٢٠ شخصية من شيوخ ووجهاء العشائر العربية بالحسكة.

 


وكالات