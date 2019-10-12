وفد عسكري روسي يصل إلى القامشلي في سوريا

وصل وفد عسكري روسي، مساء أمس الجمعة، إلى مطار القامشلي الدولي الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري، في وقت وصل فيه وفد عن الوحدات الكردية إلى دمشق.



قال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن وفدا عسكريا روسيا وصل في وقت متأخر من مساء الجمعة إلى مطار القامشلي الدولي.



وأوضح المراسل أن "الوفد الروسي، يبدو أنه قدم في مهمة على ما يبدو أنها تأتي للتوسط بين الحكومة السورية وبين وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لتجنب خسارة أراض جديدة لصالح الجيش التركي".



وأضاف المراسل أن "وصول الوفد العسكري الروسي إلى مطار القامشلي، تزامن مع توجه وفد من قسد إلى دمشق".



ولفت المراسل إلى أن قذيفة مدفعية مصدرها الجيش التركي، أصابت مخبز البعث الآلي في مدينة القامشلي الواقع ضمن المربع الأمني العائد للجيش العربي السوري، بالتزامن مع وجود الوفد الروسي في المدينة، ما أدى لإصابة 7 مدنيين تم إسعافهم للمشفى الوطني.



تأتي هذه التطورات بعد ارتفاع الأصوات الداخلية الكردية والعربية المنادية بانسحاب قوات "قسد" من المناطق الحدودية وتسليمها للجيش السوري.



ويقع مطار القامشلي في الجهة الغربية من المدينة، وهو القاعدة الثانية بعد فوج طرطب التابعين للجيش العربي السوري في القامشلي وريفها، إضافة للمراكز الأمنية الأخرى الواقعة ضمن المربع الأمني، كما يعد المنفذ الجوي الوحيد في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.



وكانت السلطات السورية قد أعلنت أمس الأول عن توقف الرحلات الجوية المدنية والعسكرية من وإلى مطار القامشلي، بسبب الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.