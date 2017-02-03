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وفد روسي عسكري يزور طهران مطلع آذار

أشارت وكالة «نوفوستي» الروسية إلى أن وفداً روسياً من أعضاء «لجنة الدفاع والأمن» في مجلس الاتحاد، سيقوم بزيارة لإيران مطلع الشهر المقبل، لبحث عدد من المسائل، بينها التسوية السورية.

وأوضح رئيس «اللجنة فيكتور اوزيروف، أن الزيارة ستكون بين الأول والسادس من آذار المقبل، وستتضمن اجتماعات مع ممثلين عن اللجنة المختصة الإيرانية في وزارتي الدفاع والخارجية. ولفت إلى أن الاجتماعات ستتمحور حول التعاون بين برلمانيي البلدين، ومواءمة تشريعات البلدين المختصة بمكافحة الإرهاب والتعاون العسكري، إلى جانب مستقبل التسوية في سوريا.


(نوفوستي)

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