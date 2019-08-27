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وفد رفيع المستوى يضم 40 رجل أعمال إماراتي يصل دمشق

يصل إلى دمشق اليوم الثلاثاء وفد رفيع المستوى من 40 رجل أعمال إماراتي للمشاركة في فعاليات الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي. 


وبحسب مصدر في المؤسسة العامة للمعارض بدمشق فإن الوفد الإماراتي سيضم عددا من الأسماء الإماراتية اللامعة في مجال المال والأعمال في دولة الإمارات، ورؤساء شركات تطوير عقاري ومجموعات تجارية، ومدراء عامين وأعضاء في غرف التجارة في إمارات أبو ظبي ودبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان والشارقة وأم القيوين. 


وأكد المصدر أن من بين أعضاء الوفد الإماراتي حميد محمد آل علي، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في الإمارات، وعبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، وناصر محمد النويس رئيس مجموعة "روتانا"، وعبد الله محمد السويدي مدير شركة "بن دسمال" القابضة، وعارف إسماعيل خوري مدير شركة "ريبورتاج" العقارية، وسعيد محمد المحيربي عضو مجلس إدارة شركة "أرابتك" القابضة، و راشد سيف السويدي رئيس شركة "هوريزن انيرجي ال ال سي"، وعبد الجبار عبد المحسن الصايغ رئيس شركة ومجموعة "الصايغ"، إضافة إلى رؤساء وممثلي مجموعة من الشركات الصناعية والعقارية والاستثمارية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

 



المصدر: سبوتنيك