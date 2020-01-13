وفد حكومي سوري رفيع يزور طهران
المجموعات المسلحة تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتستهدف ريف حماة بالقذائف
الجيش يقضي على عدد من المسلحين ويدمر آلياتهم برمايات مركزة في ريف إدلب
الرئيس الأسد يبعث برقية تعزية بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
أنقرة تُثبّت هدنة إدلب: تصعيد تركي «انتقامي» في الشرق
نقل "غول صاروخي" إلى حلب
تحرير الصدق من سجون الكذب
الكيان الصهيوني وراء الغارات الجوية على البوكمال السورية
انشقاق قيادي واشتباكات عنيفة بين فصائل تركيا في منطقة الباب شمال شرق حلب
هدنة جديدة في إدلب... وأمريكا تستقدم تعزيزات
ترامب يرد على الصواريخ الإيرانية بعقوبات اقتصادية
القوات الأمريكية تخلي قاعدتها في منطقة خراب الجير بريف الحسكة
الحكومة الإيرانية تجيب عن احتمال استهداف الرياض ودبي خلال عمليات الرد
قتلى ومصابون بأول تفجير يستهدف موقع تركي شمال الحسكة
إعلام عبري: القواعد الأمريكية في السعودية والعراق والأردن أعلنت عن حالة استنفار قصوى
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

وفد حكومي سوري رفيع يزور طهران

وصل وفد حكومي سوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، اليوم الأحد، إلى طهران لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين بشكل أكبر وفي قطاعات أوسع.
و سيضم في عضويته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، ووزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ديبلوماسية سورية تشديدها على أن الزيارة بغاية من الأهمية كونها تأتي في ظل مستجدات متلاحقة في المنطقة، مشيرة إلى أن المباحثات ستتطرق حتماً إلى آخر التطورات التي حصلت، ومن أبرزها عملية اغتيال قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، والرد الإيراني على هذه العملية.

واعتبرت المصادر، أن التشاور والتنسيق بين البلدين في هذه المرحلة ضروري، لأن مرحلة ما بعد جريمة اغتيال سليماني ليست كما قبلها، وفقاً لما نقلته “الوطن”.

وفي 6 كانون الثاني الجاري زار رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك طهران، كمبعوث خاص للرئيس الأسد، والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وتم خلال الزيارة الحديث عن التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.