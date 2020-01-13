وفد حكومي سوري رفيع يزور طهران

وصل وفد حكومي سوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، اليوم الأحد، إلى طهران لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين بشكل أكبر وفي قطاعات أوسع.

و سيضم في عضويته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، ووزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب.



ونقلت الصحيفة عن مصادر ديبلوماسية سورية تشديدها على أن الزيارة بغاية من الأهمية كونها تأتي في ظل مستجدات متلاحقة في المنطقة، مشيرة إلى أن المباحثات ستتطرق حتماً إلى آخر التطورات التي حصلت، ومن أبرزها عملية اغتيال قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، والرد الإيراني على هذه العملية.



واعتبرت المصادر، أن التشاور والتنسيق بين البلدين في هذه المرحلة ضروري، لأن مرحلة ما بعد جريمة اغتيال سليماني ليست كما قبلها، وفقاً لما نقلته “الوطن”.



وفي 6 كانون الثاني الجاري زار رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك طهران، كمبعوث خاص للرئيس الأسد، والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وتم خلال الزيارة الحديث عن التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.