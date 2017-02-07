وفد برلماني وطبي روسي في سورية

وصل إلى سورية وفد روسي يضم عدداً من النواب والأطباء الرواد في معالجة الأورام السرطانية، لبحث المسائل المتعلقة بالعملية السياسية والتعاون المحتمل في مجال معالجة السرطان.

وأوضح النائب في مجلس الدوما الروسي دميتري سابلين، الذي يترأس مجموعة الصداقة البرلمانية بين روسيا وسورية، في تصريحات لوكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء بعد وصول الوفد إلى سورية، صباح أمس، أن أعضاء الوفد سيعقدون عدداً من اللقاءات مع ممثلين عن القيادة السورية ومجلس الشعب، إضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات الإنسانية.

بدوره لم يستبعد النائب ألكسندر يوشينكو أن تطرح خلال لقاءات الوفد، مسائل متعلقة بنظام الحكم المستقبلي ومسودة الدستور السوري الجديد.

وأضاف: إن الوفد الروسي يخطط لعقد لقاءات مع زعماء كل الطوائف السورية، إضافة إلى تسليم حزمة من المساعدات للمدارس.

كما يضم الوفد الروسي المدير العام للمركز الوطني الطبي الإشعاعي التابع لوزارة الصحة أندريه كابرين، ورئيس قسم الأمراض الصدرية والبطنية في معهد غيرتسين لأبحاث الأورام السرطانية في موسكو أندريه ريابوف.

وسبق لكابرين أن أعلن أن برنامج الأطباء الروس ضمن الوفد، يتضمن لقاء مع مسؤولي الصحة في سورية، بما في ذلك بحث إمكانية تنظيم دورات تدريب للأطباء السوريين على أساس العيادات الروسية الموجودة في سورية. وأكد أنه وزملاءه على استعداد لتقاسم خبراتهم في هذا المجال المهم جداً من الطب مع الأطباء السوريين.

وذكر أنه لدى الاختصاصيين من معهد غيرتسين خبرة كبيرة في عمل فرق متنقلة وورشات تدريب الأطباء على معالجة الأورام السرطانية. ولفت كابرين إلى أن زيارتهم لسورية تأتي ليس للبحث بشأن التعاون في المستقبل وإنما لتقديم المساعدة الحقيقية للسكان والمشورة أو حتى القيام بعمليات جراحية للمرضى المحتاجين.

وتتزامن زيارة الوفد الروسي مع زيارة لوفد برلماني بلجيكي وصل صباح الخميس الماضي إلى دمشق عبر بيروت، في زيارة تستمر نحو أسبوع.

وكالات