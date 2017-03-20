وفد برلماني تونسي بدمشق يبحث «إعادة العلاقات لمسارها الطبيعي»

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب بطرس مرجانة أن وفداً برلمانياً روسياً سيصل اليوم إلى دمشق، موضحاً أن الوفد سيلتقي رئيسة مجلس الشعب هدية عباس ولجنة العلاقات الخارجية اليوم.

كما بين مرجانة أن وفداً برلمانياً تونسياً وصل أمس إلى دمشق ومن المقرر أن يلتقي مع عباس غداً.

وكانت مواقع إعلامية تونسية ذكرت أن وفداً من مجلس «نواب الشعب» التونسي، بدأ أمس زيارة يلتقي خلالها بمسؤولين في دمشق وسيتناول اللقاء التطورات السياسية والميدانية في سورية والمنطقة.

ويتكون الوفد التونسي من 7 نواب بينهم عن الحزب الحاكم وهم: عبد العزيز القطي وعصام المطوسي وخميس قسيلة ومباركة البراهمي ومنجي الرحوي والصحبي بن فرج ونور الدين المرابط.

وفي تصريح لقناة «الميادين» أمس قالت البراهمي: إن من بين ما سيبحثه الوفد في دمشق «سبل إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي».

وتشهد دمشق في الفترة الأخيرة زيارات العديد من الوفود البرلمانية الدولية وآخرها وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة خافيير كوسو نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي حيث ختم زيارته بلقاء الرئيس بشار الأسد في 12 الشهر الجاري.

سامر ضاحي

المصدر: الوطن