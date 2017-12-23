وفد الجمهورية العربية السورية يعقد لقاء مع الوفد الإيراني في إطار أستانا 8

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفرى صباح اليوم لقاء ثنائيا مع الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري في اليوم الثاني من اجتماعات الجولة الثامنة من أستانا حول سورية.





واستكمل الوفدان في هذا اللقاء النقاش حول النقاط المدرجة على جدول الأعمال حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة اللقاءات الثنائية لضمان الخروج بنتائج إيجابية من اجتماع أستانا 8 في ختام الجولة مساء اليوم.





وكان وفد الجمهورية العربية السورية عقد في مستهل مشاركته باجتماع أستانا 8 أمس لقاء مع الوفد الإيراني تم خلاله التنسيق والتشاور بين الجانبين من أجل الإسهام في إنجاح اجتماع أستانا الثامن كما عقد لقاء تشاوريا ثنائيا مع وفد روسيا الاتحادية برئاسة الكسندر لافرنتييف حيث اتفق الجانبان على أهمية هذه اللقاءات التشاورية لإنجاح عملية أستانا.





وبدأ في العاصمة الكازاخية أمس اجتماع أستانا 8 حول سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفرى ووفود الدول الثلاث الضامنة لنظام وقف الأعمال القتالية في سورية وهي (روسيا وإيران وتركيا).





واستضافت أستانا هذا العام سبعة اجتماعات حول سورية اختتم الأخير منها في الحادي والثلاثين من تشرين الأول الماضي حيث جددت فيه الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية تمسكها بوحدة الأراضي السورية والاستمرار في مكافحة الإرهاب وتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية في مناطق تخفيف التوتر.





المصدر: سانا