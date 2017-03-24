وفد الجمهورية العربية السورية يعقد جلسة محادثات مع دي ميستورا

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري اليوم جلسة محادثات في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا في إطار الجولة الخامسة من الحوار السوري السوري.



وقال دي ميستورا للصحفيين خلال استقباله الوفد لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة “دائما مرحبا بوفد الجمهورية العربية السورية”.



وزار رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ومرافقوه أمس وفد الجمهورية العربية السورية في مقر إقامته في جنيف وأجرى معه جلسة غير رسمية تم خلالها تبادل وجهات النظر حول التحضير لبدء الجولة الخامسة من المحادثات السورية السورية.



كما التقى وفد الجمهورية العربية السوري أول أمس مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين والمبعوث الصيني الخاص إلى سورية شيه شياو يان في إطار المشاورات والتنسيق المستمر بين سورية وكل من روسيا والصين حيث شدد الوفد على أن تصعيد الاعتداءات من قبل التنظيمات الإرهابية كـ “داعش” و”النصرة” والمجموعات التابعة لها ضد الأحياء المدنية في دمشق وحماة وغيرهما من المدن يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن تلك المجموعات والدول المشغلة لها تسعى إلى مواصلة استخدام الارهاب كسلاح سياسي و تقويض أي فرصة لإيجاد حل ينهي الأزمة ويوقف سفك الدم السوري.



وكانت الجولة الرابعة من الحوار انتهت في الثالث من آذار الجاري بالاتفاق على جدول أعمال من 4 سلات أبرزها مكافحة الإرهاب حيث قال الجعفري خلال مؤتمر صحفي في ختام الجولة ..” قد يكون أهم إنجاز قمنا به في هذه الجولة هو الاتفاق على جدول اعمال مؤلف من أربع نقاط رئيسية هي الحكم والدستور والانتخابات اضافة الى مكافحة الإرهاب التي تم إدراجها بناء على طلبنا وحظيت بدعم من الأطراف المشاركة باستثناء مجموعة ما يسمى وفد الرياض”.

وكالات