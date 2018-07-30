وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات استانا يعقد اجتماعا مع الوفد الروسي في سوتشي

عقد وفد الجمهورية العربية السورية الى الجولة العاشرة من محادثات استانا حول سورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري اجتماعا اليوم في مدينة سوتشي مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرينتييف المبعوث الروسي الخاص إلى سورية.

وكان الوفد الروسي برئاسة لافرينتييف عقد اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دى ميستورا في إطار اللقاءات الثنائية بين وفود الدول الضامنة لعملية استانا (روسيا وايران وتركيا) والوفود الأخرى المشاركة.

وبدأت الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سورية في وقت سابق اليوم بمدينة سوتشي الروسية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية والوفود الأخرى من بينها وفد من الأمم المتحدة ووفد “المعارضة”.



وكانت العاصمة الكازاخستانية أستانا استضافت تسعة اجتماعات حول سورية كان آخرها في الرابع عشر والخامس عشر من أيار الماضي وأكدت الدول الثلاث الضامنة في ختامه التزامها الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

سانا