وفد الجمهورية العربية السورية إلى جنيف يلتقي غاتيلوف ومجموعة من المسؤولين الروس

التقى وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري في جنيف برئاسة الدكتور بشار الجعفرى صباح اليوم غينادى غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي و مجموعة من المسؤولين الروس.



وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لسير المحادثات في جنيف على الرغم من محاولات البعض إفشالها.



وكان الدكتور الجعفرى التقى أول أمس غاتيلوف وبحثا سير الحوار السوري السوري الجاري في جنيف.



وعقد وفد الجمهورية العربية السورية أمس جلسة محادثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا في سياق الجولة الرابعة من الحوار السوري السوري في جنيف حيث أكد الدكتور الجعفري في مؤتمر صحفي عقبها أن الجلسة تناولت المواضيع الجوهرية أبرزها مكافحة الإرهاب وقال.. “أكدنا للمبعوث الخاص أن التقدم في حوار جنيف يجب ألا يكون رهينة لـ “منصة الرياض” التي رفضت تشكيل وفد موحد للمعارضة” مؤكدا أن “وفد الرياض” يتحمل مسؤولية أي فشل للمحادثات في جنيف.



وبدأت فى جنيف في الثالث والعشرين من الشهر الماضي الجولة الرابعة من الحوار السوري السوري بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية ووفود من المعارضة.

وكالات