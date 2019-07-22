وفد إعلامي عربي ضيفاً في تل أبيب

كشفت الإذاعة العبرية عن وصول وفد يضم ستة إعلاميين إلى فلسطين المحتلة من دول عربية لا تربطها علاقات دبلوماسية علنية بتل أبيب. والوفد، الذي يتشكل من جنسيات عديدة، من بينها الإمارات والسعودية والبحرين إضافة إلى العراق، يلبّي دعوة من الخارجية الإسرائيلية، للاطلاع على «موقف إسرائيل من المسائل السياسية والجيوسياسية في المنطقة». وذكرت الإذاعة، أمس، أن الوفد سيلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته يسرائيل كاتس، فيما أضافت القناة العبرية السابعة أن الوفد سيزور «ياد فاشيم» (نصب تخليد ذكرى الهولوكوست)، وأيضاً الكنيست، حيث يلتقي أعضاءً فيه، إضافة إلى مقابلة مسؤولين كبار في «الخارجية»، مع جولة خاصة في تل أبيب ومنطقة الشمال.