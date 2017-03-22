مجريات معارك جوبر ليوم الأربعاء ساعة بساعة
السلطات النمساوية تحقق في شبكات تجسس لحساب النظام التركي
الحكومة توافق على مشروع قانون المحاكم المصرفية وتقر رفع العقوبات والغرامات التموينية
موسكو: رهان إسقاط النظام لا يزال قائماً و«فصائل أستانة» تقوض فرصة السلام
غارات التحالف تقتل عشرات المدنيين في الرقة
إعادة فتح طريق خناصر وتقدم للجيش جنوب دير حافر
من «توريد الجهاديين» إلى دعم التقسيم: هكذا تلعب فرنسا بـ«النار» السوريّة
وفد إسرائيلي في مصر لتفعيل اتفاق تصدير الغاز
مقتل قيادي جديد في «تحرير الشام» غرب إدلب
الجيش اللبناني يوقف شخصين بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي
مجريات المعارك على حدود جوبر أولا بأول
موسكو تنفي أنباء عن إنشاء قاعدة عسكرية شمال سورية
تصريح الرئيس الأسد لوسائل إعلام روسية
دمشق ترفض استقبال دي ميستورا وموسكو تستقبله قبل موعد "جنيف"
الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً روسيا أوروبياً مشتركاً

وفد إسرائيلي في مصر لتفعيل اتفاق تصدير الغاز

زار وفد من مجموعة شركات «تمار» الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي العاصمة المصرية، القاهرة، في إطار إحياء اتفاق تصدير الغاز الذي وقعه الطرفان عام 2015. ونقلت وسائل إعلامية مصرية أن الوفد التقى يوم الأحد الماضي شركة «دولفينوس» القابضة المصرية، التي ستستورد الغاز، وبحث معها تفاصيل الكميات، كما بحث مدّ خط أنابيب من إسرائيل إلى مصر بتكلفة نصف مليار دولار تقريباً.

وعلمت «الأخبار» أن الوفد، الذي يضم ستة خبراء إسرائيليين ومهندساً بريطانياً، سيزور القاهرة مرة أخرى قريباً. ونقلت وسائل إعلام أن اللقاء تناول تصدير الغاز من الحقل إلى شركة «دولفينوس» لمدة 15 عاماً بتكلفة تتراوح بين 15 مليار دولار و20 ملياراً، وبكميات إجمالية قدرها 60 مليار متر مكعب.
وزارة البترول المصرية علّقت على هذه المعلومات بالتذكير بأن «دولفينوس»، التي يمتلكها رجل الأعمال علاء عرفة، وقّعت قبل عامين عقداً لمدة سبع سنوات مع منتجي حقل «تمار» لشراء الغاز الطبيعي، نافية أي علاقة لقطاع البترول المصري باستيراد الغاز الإسرائيلي.
وقال المتحدث الرسمي باسم «البترول»، حمدي عبد العزيز، إن الوزراة حددت ثلاثة شروط أساسية للموافقة على استيراد الغاز من أيّ جهة خارجية «سواء أكانت إسرائيل أم أي دولة غيرها»، أهمها موافقة الحكومة المصرية على الاستيراد، وأن يمثل الغاز المستورد قيمة مضافة للبلاد، وأن يأتي بحلول لقضايا التحكيم الدولي القائمة أمام المحاكم الدولية ضد القاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن «دولفينوس» قد وقعت عام 2015 اتفاقين منفصلين لاستيراد الغاز الإسرائيلي، أحدهما مع المجموعة المطورة لحقل «تمار»، والآخر مع المجموعة المطورة لحقل «ليفياثان».


(الأخبار)

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.