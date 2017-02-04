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وفاة 60 شخصا جراء الحمى الصفراء في البرازيل

أعلنت الحكومة البرازيلية عن وفاة 60 شخصا جراء مرض الحمى الصفراء المتفشي في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن بيان لوزارة الصحة البرازيلية قوله أمس.. “إن عدد الوفيات المؤكدة الناجمة عن تفشي الحمى الصفراء وصل إلى 60 شخصا في حين يجري التحقيق في 87 حالة وفاة أخرى مشتبه بها” لافتا إلى أن ولاية ميناس جيرايس وحدها التي بدأ فيها المرض سجلت وفاة 53 حالة.

وأفاد البيان بأن أربعة أشخاص آخرين توفوا في ولاية اسبيريتو سانتو وثلاثة أشخاص في ولاية ساو باولو.

يذكر أن فيروس الحمى الصفراء ينتقل عن طريق بعوضة إيديس إيجبيتي التي تنقل أيضا فيروسات حمى الضنك وشيكونغونيا وزيكا حيث يقوم الفيروس المسبب لهذا المرض بتدمير أنسجة الكبد والكليتين وأعضاء أخرى من جسم المصاب.

وكالات

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