وفاة 3 أشخاص في حادثين مروريين بدمشق وريفها

توفي 3 أشخاص جراء حادثين مروريين منفصلين، في مدينة دمشق وريفها، الأول على الطريق الدولي (دمشق – حمص) قرب مفرق معلولا، والثاني في نفق الفيحاء بالمدينة.



وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أنّ “سيارتان محملتان بالخضار كانتا في طريقهما باتجاه دمشق، وعند مفرق معلولا ونتيجة السرعة الزائدة اصطدمتا ببعضهما ما أدى إلى نشوب النيران بهما”.



وبيّن المصدر أنّه ” توفي سائقا السيارتين على الفور، وأصيب شخص آخر، وتم نقلهم جميعاً إلى المشفى الوطني بمدينة القطيفة بريف دمشق”.



كذلك، قال مصدر في قيادة شرطة دمشق، أن ” شخص توفي بحادث مروري في نفق الفيحاء، نتيجة اصطدام دراجته النارية بسيارة خاصة، داخل النفق الواصل بين جسر الثورة ومنطقة ركن الدين، بسبب السرعة الزائدة أيضاً”.



يذكر أنه تكررت الحوادث المرورية خلال الفترة الماضية بشكل كبير داخل مدينة دمشق، نتيجة السرعة الزائدة، كان آخرها وفاة امرأة وشاب في حادثين مروريين منفصلين، في منطقتي المزة والعدوي بالمدينة.