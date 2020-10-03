وفاة 20 شخصاً بالكورونا.. طرطوس تنتظر افتتاح مركز للفحص

ارتفعت الأصوات التي تطالب بافتتاح مركز لفحص فيروس الكورونا بطرطوس في الأيام الماضية بشكل كبير بعد أن زاد عدد الإصابات في القطاع التربوي وغيره وزادت الحاجة لأخذ المسحات لمخالطي الأشخاص المصابين وإرسالها إلى اللاذقية أو حمص أو دمشق لمعرفة النتيجة مع مايرافق ذلك من انتظار و..الخ.





وعلمنا من خلال الصحة المدرسية أن عدد الإصابات في التربية ومدارسها وصل لخمس حالات مؤكدة وأنه تم اتخاذ إجراءات مشددة لحجر المصابين وأخذ مسحات للمخالطين بالتعاون مابين مديرية الصحة والصحة المدرسية وإرسالها للمحافظات المجاورة لمعرفة نتائجها.





كما علمت من مصدر موثوق في الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة في المحافظة وصل حتى الآن لمئة وعشرين شخصاً معظمهم أصيبوا خارج طرطوس، وقد شفي عدد كبير منهم فيما توفي (20) مصاباً.



وبخصوص إحداث مركز لفحص الكورونا في طرطوس أكد مصدر مسؤول في المحافظة أن لجنة مختصة من منظمة الصحة العالمية بسورية حضرت إلى طرطوس منذ أيام لهذا الغرض وأنه تم تأمين المكان المناسب مع الكوادر المطلوبة لإحداث هذا المركز وأن المحافظة بانتظار إحداث المركز في مدينة طرطوس دون تأخير بعد أن اطلعت اللجنة على المكان وقبلت به.





الوطن