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وفاة وزير الدفاع السوري السابق العماد أول مصطفى طلاس
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وفاة وزير الدفاع السوري السابق العماد أول مصطفى طلاس
وفاة وزير الدفاع السوري السابق العماد أول مصطفى طلاس في مشفى ديكارت .
"وكالة الأنباء الفرنسية"
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