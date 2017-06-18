وفاة وزير الدفاع السوري السابق العماد أول مصطفى طلاس

وفاة وزير الدفاع السوري السابق العماد أول مصطفى طلاس في مشفى ديكارت .


"وكالة الأنباء الفرنسية"

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