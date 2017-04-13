وفاة مواطنة سورية جوعاً بدير الزور

بدأ الجوع الذي يعيشه أهالي مدينة دير الزور المحاصرة بقتل سكان المدينة، حيث توفيت المواطنة “هناء عبد العزيز إبراهيم” البالغة من العمر 54 عاماً والقاطنة بحي هرابش المحاصر شرق مدينة ديرالزور نتيجة الجوع الشديد، بحسب مصدر محلي. وأوضح المصدر أن “هناك العديد من الحالات التي تعاني من جوع شديد وهي مهددة بالموت في الحي ذاته وفي قرية الجفرة”.



وكنا نشر تقريراً عن الحالات الانسانية السيئة التي تتفاقم يومياً في المدينة التي تعيش على الإسقاطات الجوية للمواد الغذائية والضرورية، والتي تعاني أحياؤها الشرقية من أوضاع صحية وانسانية صعبة للغاية وصلت إلى حد المجاعة الحقيقية.



وأوضح مصدر مسؤول أن “المدنيين الذين يتجاوز عددهم 12 ألف عائلة يحصل الفرد منهم على ما معدله نصف رغيف من الخبز خلال اليوم الواحد، إضافة لإنعدام تام للمواد الغذائية والتموينية وإن وجد بعضها فتباع بأسعار جنونية”.



وقام مسلحو تنظيم “داعش” منذ قرابة أربعة أشهر بقطع طريق مطار دير الزور العسكري والأحياء الشرقية عن الأحياء المحاصرة في الجهة الغربية من المدينة، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على السكان المدنين في الجهتين من المدينة.



وقطعت عن الأحياء الغربية المحاصرة العديد من الأراضي الزراعية في قرية الجفرة وحي هرابش شرق المدينة، أما الأحياء الشرقية كحي هرابش والطحطوح وقرية الجفرة فقطع عنها كل شيء ابتداءاً من مياه الشرب وانتهاءاً بلقمة الخبز.



وعلى الرغم من قيام منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بإسقاط 2000 ربطة خبز بشكل يومي عن طريق الحوامات العسكرية، إلا أن هذه الكمية لا تكفي 12000 عائلة من المدنيين المتواجدين في الأحياء الشرقية المحاصرة.

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