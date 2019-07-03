وفاة مواطن وإصابة زوجته إثر انفجار قنبلة داخل منزلهم في منطقة الدريكيش

توفي المواطن “ف.ع” وأصيبت زوجته “ه.ع.م” بجروح إثر انفجار قنبلة داخل منزلهم الكائن في قرية “البيسار” بمنطقة الدريكيش في ريف طرطوس.



وبيّن رئيس الطبابة الشرعية في طرطوس الدكتور علي سيف الدين بلال أنه “تم الكشف على جثة المواطن “ف.ع” في مشفى الدريكيش الوطني فجر الإثنين” 2/3/2019.



وذكر الدكتور بلال أن “المواطن “ف.ع” في العقد السادس من العمر”، مشيراً إلى أن “أسباب الوفاة ناتجة عن الصدمة النزفية والأذيات الحشوية الشديدة التي تعرض لها المواطن “ف.ع” بسبب انفجار جسم أجنبي داخل منزله”.



وأوضح الدكتور بلال أنه “بحسب التحقيقات تبين أن الانفجار ناجم عن قنبلة في منزل المواطن “ف.ع” أدت إلى وفاته وتعرض زوجته لإصابات شديدة”.



ولفت رئيس الطبابة الشرعية إلى أن “الزوجة “ه.ع.م” حالياً في العناية المشددة بمشفى الباسل في مدينة طرطوس، حيث أُجري لها عمل جراحي إسعافي وهي بحالة جيدة ومستقرة”.



يُذكر أن المواطن “ف.ع” من قرية جبل حمد، لكنه مقيم في قرية “البيسار”، وأدى انفجار القنبلة في منزله إلى وفاته على الفور، وإصابة زوجته بعدة شظايا بالغة، حيث تم إسعافها إلى مشفى الدريكيش وتحويلها فيما بعد إلى مشفى الباسل بطرطوس.