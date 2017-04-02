وفاة مراهقة بسبب مزيل العرق

قالت صحيفة بريطانية إن مراهقة توفيت اتضح أنها استنشقت كمية كبيرة من مزيل العرق، وقال طبيب شرعي إن المواد المتطايرة في المعطر كانت سبباً في وفاتها.

وعثرت والدة بيغ داوتري (12 عاماً) على الفتاة مستلقية على سريرها دون حراك، في منزل متنقل للعائلة قرب البحر، لتتوفى بعد ساعتين من نقلها إلى مستشفى قريب.

وأقدمت المراهقة على رش غرفتها، بمعطر الجسم الخاص بها، حتى نفد.

وقال الطب الشرعي إنها استخدمت المعطر الذي يحتوي على الإيروسول بشكل مبالغ فيه، ما أدى إلى استنشاقها كمية كبيرة من المعطر.

ووصف مختص في علم الأمراض، الوفاة بأنها «نتيجة غير متعمدة لفعل متعمد».

وعثرت الشرطة على عبوة العطر فارغة خارج الكابينة المتنقلة، ما يشير إلى أن المراهقة البريطانية استخدمتها بشكل مبالغ فيه.

وقال أطباء إن بيغ استنشقت غازي البوتان والأيزوبوتان لكن لم يظهر دليل على استخدام مزمن لهذه المواد.

ويوضح تقرير الأطباء خطورة استنشاق عبوات العطر ومزيل العرق بشكل مبالغ، لاحتوائها على مواد خطرة.

وكالات