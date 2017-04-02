وكالة تجسس أميركية ضخمة أكثر خطورة من سابقاتها
سدود درعا لا تبعث على الاطمئنان أبداً…وتركـة ثقيلة خلّفها الإرهاب
الجيش العربي السوري يبدأ باقتحام حي القابون
مأزق «تحرير الشام» بعد هزائمها في دمشق وحماة ودرعا
ميليشيات «غضب الفرات»: قطعنا جميع الطرق إلى الطبقة
إصابة 16 شخصا في تفجير إرهابي أمام مركز تدريب للشرطة بمحافظة الغربية المصرية
لماذا يحلّق الإسرائيلي على الشريط ولا يقصف ؟ عن النقطة 85 وموقعي العشة والشحار
إحباط هجوم لمجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” على عدد من النقاط العسكرية بريف اللاذقية
خروج أكثر من600 مسلح والبعض من عائلاتهم من حي الوعر
الجيش يبعد فلول الإرهابيين عن حماة ومطارها
قرار حكومي يوضح سبل منح فرصة العمل لذوي الشهيد
روسيا تستخدم “الروبوتات” لإزالة الألغام في تدمر وحلب
إحباط هجوم ل “جبهة النصرة” بريف حمص ومقتل 8 من إرهابييها في درعا البلد
الإحتلال التركي يعتقل مزارعين في ادلب.. و”لطش الأراضي” مستمر
كيان الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 977 دونما جنوب نابلس لإقامة مستوطنة جديدة

وفاة مراهقة بسبب مزيل العرق

قالت صحيفة بريطانية إن مراهقة توفيت اتضح أنها استنشقت كمية كبيرة من مزيل العرق، وقال طبيب شرعي إن المواد المتطايرة في المعطر كانت سبباً في وفاتها.
وعثرت والدة بيغ داوتري (12 عاماً) على الفتاة مستلقية على سريرها دون حراك، في منزل متنقل للعائلة قرب البحر، لتتوفى بعد ساعتين من نقلها إلى مستشفى قريب.
وأقدمت المراهقة على رش غرفتها، بمعطر الجسم الخاص بها، حتى نفد.
وقال الطب الشرعي إنها استخدمت المعطر الذي يحتوي على الإيروسول بشكل مبالغ فيه، ما أدى إلى استنشاقها كمية كبيرة من المعطر.
ووصف مختص في علم الأمراض، الوفاة بأنها «نتيجة غير متعمدة لفعل متعمد».
وعثرت الشرطة على عبوة العطر فارغة خارج الكابينة المتنقلة، ما يشير إلى أن المراهقة البريطانية استخدمتها بشكل مبالغ فيه.
وقال أطباء إن بيغ استنشقت غازي البوتان والأيزوبوتان لكن لم يظهر دليل على استخدام مزمن لهذه المواد.
ويوضح تقرير الأطباء خطورة استنشاق عبوات العطر ومزيل العرق بشكل مبالغ، لاحتوائها على مواد خطرة.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.