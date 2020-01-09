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وفاة كافة ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران

أكدت وزارة خارجية أوكرانيا، مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت قرب طهران.

ووفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أضافت إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة: “تدل المعلومات الأولية المتوفرة من جانب شركة الطيران الأوكرانية، على سقوط طائرة ركاب تابعة لها، بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران”.

وأشارت إلى أن الطائرة التابعة لشركة “الخطوط الدولية الأوكرانية”، سقطت في مكان غير بعيد عن المطار.

وذكر ممثل الخارجية، أنه يجري التحقق من جنسيات الضحايا، وعدد مواطني أوكرانيا بينهم.

إلى ذلك أعلن التلفزيون الإيراني، أن حريقاً في محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها.


وقال رئيس إدارة الطوارئ في إيران بیر حسین کولیوند، إن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية، “فني بشكل محض”، مؤكداً أنه “ليس هناك أي احتمال لوجود سبب غير ذلك”.


وأعلنت مؤسسة الطيران الإيرانية في بيان، اليوم الأربعاء، أن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون.


وأضاف البيان أن الطائرة كان على متنها 167 راكباً، بينهم 70 رجلاً و81 امرأة و15 طفلاً، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.
وكان التلفزيون الإيراني، أعلن مصرع جميع الركاب جراء تحطم الطائرة بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.