وفاة عاملين من شعبة حراج القرداحة أثناء إخماد حريق في قرية “فرزلا”

توفي عاملان في مديرية زراعة اللاذقية وأصيب ستة عشر آخرون، وذلك أثناء مشاركتهم في إخماد حريق اندلع مساء الأحد في قرية فرزلا بريف القرداحة.



وقال مصدر محلي“أثناء إخماد الحريق في فرزلا، توفي عاملان وأصيب ستة عشر آخرون بحالات اختناق وحروق بسيطة، بينهم رئيس شعبة حراج القرداحة المهندس سوار يوسف، و تم إسعافهم إلى المشفى”.



بدوره، قال رئيس شعبة حراج جبلة المهندس باسل ديوب ”اندلعت ثلاثة حرائق بريف جبلة مساء الأحد في أراضي زراعية وحراجية”.

وأضاف ديوب: “اندلع حريق ضخم في قرية بترياس بأراض زراعية وحراجية بمساحة ٢٥ دونما، كما اندلع حريق بالقرب من قرية كفر دبيل في أراض مزروعة بأشجار الزيتون بمساحة تقدر ب ٢٠ دونما”.





وتابع ديوب: “كما اندلع حريق آخر في قرية بشراغي في أرض مزروعة زيتون وتقدر بنحو نصف دونم”.



وأشار ديوب إلى أن “عمال من شعبة حراج جبلة بالتعاون مع عناصر من فوج إطفاء اللاذقية تمكنوا من إخماد الحرائق والسيطرة عليها”.



يشار إلى ان موسم الحرائق يصل إلى ذروته في فصل الخريف وخاصة في محافظة اللاذقية حيث تزداد الرياح الشرقية الجافة وتنخفض الرطوبة النسبية، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة انتشار النيران وازدياد شدتها وبالتالي صعوبة إمكانية السيطرة عليها.



ويعتبر فصل الخريف موسماً بالنسبة لتجار الحطب حيث جرت العادة أن تسبق فصل الشتاء الكثير من الحرائق التي تأتي على الأحراج والغابات لغايات التحطيب والتفحيم.



صفاء اسماعيل _ تلفزيون الخبر