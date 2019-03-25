بين الجولان و«النصر» على «داعش»: واشنطن تبدأ استثمار أوراقها
تنديد دولي بقرار ترامب وتحذيرات من التصعيد
الجعفري: تصريحات ترامب لن تغير من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا
الخارجية: الإدارة الأميركية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان المحتل
الكرملين: تصريحات ترامب حول الجولان السوري المحتل تهدد استقرار المنطقة
بيان التحالف السوري العلماني
وزير الخارجية الأميركي يدعو لشرعنة احتلال «إسرائيل» للجولان السوري!
ترامب يعلن القضاء على «داعش»: لا انسحاب أميركياً من سوريا
«قسد» تطبق «شريعة الغاب» في الرقة
الأوضاع الأمنية والميدانية في الجولان خلال 48 ساعة الماضية
الرئيس الأسد: العمل السوري الروسي المشترك من العوامل الحاسمة في صمود سورية
«خطباء الجهاد» يرسمون ملامح المرحلة: المعركة طويلة!
الرئيس الأسد لوفد عراقي إيراني: دماء قواتنا امتزجت في مواجهة الإرهاب ومرتزقته
تعفيش جمركي
الـ«بنتاغون» ينفي نية إبقاء ألف جندي في سوريا
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

وفاة عامل سوري بعد تعرضه لدهس في لبنان

توفي عامل سوري بعد تعرضه لحادثة دهس بزعم تراجع جرافته عليه في لبنان على حد قول عدد من وسائل الإعلام اللبنانية.


و زعمت الوسائل أن “العامل (ع.س) البالغ من العمر (59) عاماً توفي نتيجة تراجع جرافته التي كان يعمل عليها على طريق كفرحزير الكورة”.


وأشارت الوسائل إلى أنه “جرى نقل العامل إلى المستشفى لكنه توفي على الفور”.


وجاءت هذه الحادثة بعد أقل من أسبوع على وفاة عامل سوري إثر تعرضه لحادثة سقوط من الطابق الثالث في ورشة قيد الإنشاء في لبنان.


كما توفي عاملان سوريان في لبنان مطلع الشهر الجاري إثر اختناقهما بعد الوقوع في خزان للفحم.


يذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من ظروف عمل سيئة أودت بحياة الكثيرين منهم على مدار السنوات السابقة، إضافة إلى اعتداءات عنصرية من قبل مواطنين لبنانيين طالت الكثيرين منهم.