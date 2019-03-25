وفاة عامل سوري بعد تعرضه لدهس في لبنان

توفي عامل سوري بعد تعرضه لحادثة دهس بزعم تراجع جرافته عليه في لبنان على حد قول عدد من وسائل الإعلام اللبنانية.



و زعمت الوسائل أن “العامل (ع.س) البالغ من العمر (59) عاماً توفي نتيجة تراجع جرافته التي كان يعمل عليها على طريق كفرحزير الكورة”.



وأشارت الوسائل إلى أنه “جرى نقل العامل إلى المستشفى لكنه توفي على الفور”.



وجاءت هذه الحادثة بعد أقل من أسبوع على وفاة عامل سوري إثر تعرضه لحادثة سقوط من الطابق الثالث في ورشة قيد الإنشاء في لبنان.



كما توفي عاملان سوريان في لبنان مطلع الشهر الجاري إثر اختناقهما بعد الوقوع في خزان للفحم.



يذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من ظروف عمل سيئة أودت بحياة الكثيرين منهم على مدار السنوات السابقة، إضافة إلى اعتداءات عنصرية من قبل مواطنين لبنانيين طالت الكثيرين منهم.