وفاة عائلة كاملة في قرية الفندارة بمنطقة مصياف نتيجة التسمم

توفيت أسرة مكونة من أربعة أفراد في قرية الفندارة بمنطقة مصياف بريف حماة بعد تناولهم مادة شديدة السمية مجهولة المصدر.



وأفاد مصدر في مديرية منطقة مصياف بأن “المديرية تلقت اتصالا من أهالي قرية الفندارة جنوب مدينة مصياف عن عثورهم على أربع جثث في أحد منازل القرية تعود لرجل وزوجته وطفليهما الأول في السابعة من العمر والثاني طفل رضيع”.



وبين المصدر أنه “تم إعلام مديرية المنطقة والطب الشرعي حيث جرى الكشف على الجثث من قبل الطبيب الشرعي الذي أثبت أن الوفاة تعود لتسمم بمادة قاتلة شديدة السمية موضوعة في احدى المواد الغذائية التي تناولتها الأسرة قبيل الوفاة”.



وأشار إلى أنه “تم سحب عينات دموية وأخرى من أنسجة الجثث وعينات من عبوة طحينية لا تحوي أي ملصق عثر عليها في أحد غرف المنزل إضافة إلى عينات من حلاوة الجبن كان الوالد جلبها من أحد المحلات وعينات من مواد غذائية من داخل المنزل”.



ولفت المصدر إلى أنه “تم إرسال العينات إلى مخابر الأمن الجنائي ليصار إلى تحديد هوية المادة الغذائية التي وضع فيها السم القاتل وتحديد نوعية السم”.

سانا