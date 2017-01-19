وفاة عائلة كاملة في قرية الفندارة بمنطقة مصياف نتيجة التسمم
الجيش يقترب من عين الفيجة وعصابة النصرة تفجر ثلاث عبوات في مركز النبع
المتحدث الرسمي باسم مجموعة “معارضة الرياض” ينقلب عليها
دير الزور: «داعش» يواصل هجومه... والمطار صامد
طيران “التحالف الأمريكي” يدمر جسر اليمامة في ريف الرقة الغربي
تدمير آليات وعربات ثقيلة لتنظيم داعش على عدد من المحاور في دير الزور
القوات العراقية المشتركة تسيطر على كامل أحياء الساحل الأيسر للموصل
أوامر جديدة باعتقال 243 من أفراد الجيش التركي
كيف ساعدت الولايات المتحدة داعش في محاولة السيطرة على دير الزور
دمشق توقّع سلة اتفاقات اقتصادية مع طهران
الجيش يسيطر على وادي تيمية ووادي سالم في بلدة عين الفيجة
البشير: رياض حجاب حصل على 47 مليون دولار من قطر وقدمها لتنظيم جبهة النصرة
ملامح أستانة تبدأ بالظهور
ميلشيات الديمقراطية تعزز حصارها لسد الفرات وتركيا تقصف داعش في الباب
«صُنع في الأردن»... وسيلة لتصدير بضائع العدو للعرب

وفاة عائلة كاملة في قرية الفندارة بمنطقة مصياف نتيجة التسمم

توفيت أسرة مكونة من أربعة أفراد في قرية الفندارة بمنطقة مصياف بريف حماة بعد تناولهم مادة شديدة السمية مجهولة المصدر.

وأفاد مصدر في مديرية منطقة مصياف بأن “المديرية تلقت اتصالا من أهالي قرية الفندارة جنوب مدينة مصياف عن عثورهم على أربع جثث في أحد منازل القرية تعود لرجل وزوجته وطفليهما الأول في السابعة من العمر والثاني طفل رضيع”.

وبين المصدر أنه “تم إعلام مديرية المنطقة والطب الشرعي حيث جرى الكشف على الجثث من قبل الطبيب الشرعي الذي أثبت أن الوفاة تعود لتسمم بمادة قاتلة شديدة السمية موضوعة في احدى المواد الغذائية التي تناولتها الأسرة قبيل الوفاة”.

وأشار إلى أنه “تم سحب عينات دموية وأخرى من أنسجة الجثث وعينات من عبوة طحينية لا تحوي أي ملصق عثر عليها في أحد غرف المنزل إضافة إلى عينات من حلاوة الجبن كان الوالد جلبها من أحد المحلات وعينات من مواد غذائية من داخل المنزل”.

ولفت المصدر إلى أنه “تم إرسال العينات إلى مخابر الأمن الجنائي ليصار إلى تحديد هوية المادة الغذائية التي وضع فيها السم القاتل وتحديد نوعية السم”.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.