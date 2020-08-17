وفاة طفلة جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول شرق الحسكة

توفيت طفلة جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي الخاضع لسيطرة “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.



حيث أفادت وكالة “سانا” السورية بأن نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول تسبب بوفاة طفلة من قاطني المخيم الذي يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصاً حاداً في المياه والمواد الغذائية وظروفاً غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.



وبالتوازي مع حالة التدهور الصحي التي يشهدها المخيم تسود حالة من الفلتان الأمني داخله حيث قُتل وأُصيب عدد من عناصر “قسد” في الثالث عشر من الشهر الجاري، برصاص مجهولين في مخيم الهول شرقي الحسكة.



وأنشأت “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي مخيم الهول وأجبروا المدنيين على ترك منازلهم والعيش فيه مع عوائل مسلحي تنظيم “داعش”.



ويقع “مخيم الهول”، على بعد ٤٥ كم إلى الشرق من مدينة الحسكة، ويأوي نحو ٦٣ ألف شخص معظمهم من العوائل المرتبطة بتنظيم “داعش”، والتي كانت “قسد” قد أجلتها من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي في آذار من العام ٢٠١٩، قبل أن تعلن سيطرتها على بلدة “باغوز فوقاني”، التي كانت تعد آخر معاقل التنظيم الرسمية على الأراضي السورية.