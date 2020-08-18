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وفاة طفل جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول

توفي طفل جراء نقص الرعاية الصحية بمخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي والذي تسيطر عليه “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

حيث أفادت وكالة “سانا” السورية بوفاة طفل جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول الذي يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصاً حاداً في المياه والمواد الغذائية وظروفاً غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.

ويوم السبت الفائت توفيت طفلة أيضاً جراء نقص الرعاية الصحية في المخيم، وبالتوازي مع حالة التدهور الصحي التي يشهدها المخيم تسود حالة من الفلتان الأمني داخله حيث قُتل وأُصيب عدد من عناصر “قسد” في الثالث عشر من الشهر الجاري، برصاص مجهولين في مخيم الهول شرقي الحسكة.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي في مخيم الهول عوائل من تنظيم “داعش” مع عشرات آلاف المهجرين السوريين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وأمن وغيرها.