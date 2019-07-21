وفاة طبيب في سكن الدراسات العليا بدمشق

توفي الطبيب الجـرّاح د.أحمد رئيف الشيخ ابراهيم في سكن الدراسات العليـا بدمشق، فيما أكد رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو حدوث حالة الوفاة.



وقال حجو “الوفاة حدثت منذ يومين، وحاول أخوال الطبيب التعرف عليه، لكنهم لم يتمكنوا بسبب عملية تفسخ الجثة جراء درجات الحرارة وتم التعرف عليه من قبل ذويه.”



وأضاف حجو أن الوفاة طبيعية، ولا يوجد أية علامات على غير ذلك، وتم تسليم المتوفي إلى ذويه الأحد 21 تموز.



يذكر أنّ الطبيب يختص جراحة عظمية وهو من مواليد 1995، بحسب ما تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي.



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