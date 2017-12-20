وفاة طالب في أحد ثانويات الريف الدمشقي

وفي تفاصيل الخبر فقد توفي الشاب عمر أحمد الحسين، أثناء تواجده في مدرسته، وتناقضت روايات الحادثة حيث ذكر عدد من الطلبة الذين كانوا متواجدين أثناء الحادثة أن عمر قد أغمي عليه في الحصة السادسة، وبعد قيام زملائه بإسعافات أولية له استطاع عمر استعادة وعيه قبل أن يغمى عليه من جديد، ليقوم الطلاب من بعدها بطلب مساعدة من الكادر التدريسي، حيث هرع أحد الأساتذة لإنعاشه ريثما يتم إسعافه، لكن التأخر في إيصاله إلى نقطة طبية، كان سبباً في وفاته حيث بقي حوالي النصف ساعة تحت إنعاش بطرق بدائية في المدرسة، ليفارق الحياة قبل وصوله إلى النقطة الطبية.