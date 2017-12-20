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وفاة طالب في أحد ثانويات الريف الدمشقي

 

هز الشارع الدمشقي بخبر وفاة طالب إثر نوبة قلبية حادة في أحد ثانويات مدينة صحنايا يوم أمس.

وفي تفاصيل الخبر فقد توفي الشاب عمر أحمد الحسين، أثناء تواجده في مدرسته، وتناقضت روايات الحادثة حيث ذكر عدد من الطلبة الذين كانوا متواجدين أثناء الحادثة أن عمر قد أغمي عليه في الحصة السادسة، وبعد قيام زملائه بإسعافات أولية له استطاع عمر استعادة وعيه قبل أن يغمى عليه من جديد، ليقوم الطلاب من بعدها بطلب مساعدة من الكادر التدريسي، حيث هرع أحد الأساتذة لإنعاشه ريثما يتم إسعافه، لكن التأخر في إيصاله إلى نقطة طبية، كان سبباً في وفاته حيث بقي حوالي النصف ساعة تحت إنعاش بطرق بدائية في المدرسة، ليفارق الحياة قبل وصوله إلى النقطة الطبية.

وفي رواية أخرى فقد ذكر زملاء له آخرون بأن الطالب عمر قد أغمي عليه أول مرة لدقائق عدة ثم استعاد وعيه، ليقوم أحد أساتذة المدرسة على الفور بإسعافه بسيارته الخاصة بعد إغماءه مرة ثانية، لكنه فارق الحياة بسبب أزمته القلبية الحادة والتي حالت دون استطاعة الكادر التدريسي إنقاذه.

يذكر أن عمر أحمد الحسين، من طلاب الصف الحادي عشر، ثانوية الشهيد يوسف الأزروني، ومن مواليد محافظة ديرالزور.
دمشق الآن

 

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