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وفاة طالب على يد زميله في المدرسة بمصياف أثناء الدوام الرسمي

توفي أمس الاثنين طالب من إعدادية البياضية بريف مصياف خلال الدوام الرسمي بعد ضربه من قبل زميله بعنف على رأسه حتى توقف قلبه، بحسب مصادر محلية.

وبين الدكتور ماهر يونس مدير الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني أنه: “وصل إلى الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني الطالب في الصف الثامن عبد الرحمن مصطفى من إعدادية البياضية، بحالة عامة سيئة جداً”.

وأضاف الدكتور يونس:”تم الإنعاش القلبي ولكن دون فائدة حيث فارق الحياة في المشفى متأثراً بإصابته”.

وبين يحيى منجد مدير تربية حماة أن: المشاجرة حصلت بين طالبين في المدرسة أحدهما في الصف التاسع والثاني في الصف الثامن، ولم يكن الطالب الجاني متوقعاً للنتيجة المؤسفة التي حصلت ولا توجد أي خلفية للخلاف بين الطالبين”.

وأضاف أنه: ” بناء على توجيهات السيد الوزير تم إحالة الإدارة إلى الرقابة وإنهاء مهمة المدير والموجهين المناوبين في المدرسة”.

يذكر انه توفي الشاب يونس يوسف ١٨ عاماً من قرية الفندارة بمصياف جراء حادث مروري يوم السبت الماضي قرب مفرق قرية السويدي.

 


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