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وفاة ضابط روسي في موسكو متأثراً بإصابة تلقاها في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن وفاة العقيد فاليري فيديانين، في أحد مستشفيات موسكو جراء إصابة تلقاها خلال عملهوفاة ضابط روسي في موسكو متأثراً بإصابة تلقاها في سوريا ضمن القوات الروسية في سوريا.

وجاء في بيان الوزارة صدر اليوم (الأحد): “لقي العقيد فاليري فيديانين حتفه في المستشفى العسكري الرئيسي التابع لوزارة الدفاع بموسكو”.

وأوضحت الوزارة أنه العقيد فيديانين كان يقوم بإيصال مساعدات إنسانية في محافظة حماة السورية يوم 22 أيلول، وقد “فجر إرهابيون عبوة ناسفة تحت السيارة التي كان يركبها الضابط الروسي، وأسفر الانفجار عن إصابته بإصابات متعددة”.

وأشار البيان الى أنه تم نقل الضابط الروسي من سوريا إلى مستشفى وزارة الدفاع بموسكو لتلقي العلاج.

المصدر: سبوتنيك

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