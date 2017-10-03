وفاة ضابط روسي في موسكو متأثراً بإصابة تلقاها في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن وفاة العقيد فاليري فيديانين، في أحد مستشفيات موسكو جراء إصابة تلقاها خلال عمله ضمن القوات الروسية في سوريا.

وجاء في بيان الوزارة صدر اليوم (الأحد): “لقي العقيد فاليري فيديانين حتفه في المستشفى العسكري الرئيسي التابع لوزارة الدفاع بموسكو”.