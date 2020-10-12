طرطوس.. إخماد 49 حريق دون خسائر بشرية ودون تسجيل حالات نزوح
إخماد 95 حريق في اللاذقية.. والزراعة تحصي القرى المتضررة
قصف صاروخي تركي يستهدف مناطق في ريف حلب الشمالي
ما بعد الحرائق.. خسائر في مختلف المجالات والخبراء يقترحون الحلول
التربية تحسم أمر استمرار العملية التربوية في اللاذقية وطرطوس
أمريكا تسرق النفط السوري إلى العراق
أول شحنة إغاثة إلى متضرري الحرائق في الساحل
مجلس الوزراء يعلن استنفار جميع الوزارات لإخماد الحرائق
حرائق اللاذقية تترك الناس بين نازح مؤقت في مدارس المحافظة ومنكوب يبكي على الأطلال
وزير الزراعة: لأول مرة تشهد سورية هذا العدد من الحرائق.. سنزوّد كل فلاح متضرر بالغراس
سلسلة حرائق ضخمة في أرياف جبلة والقرداحة والحفة
حرائق في بلوران والبسيط ووادي قنديل.. والأهالي ينزحون
الحرائق تشتعل في قرى بريف حمص.. وفرق الإطفاء تعمل على إخمادها
اندلاع 55 حريقاً في طرطوس
من التدين إلى الإيمان: الفرق بين الزمن الدائري والزمن الممتد

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بحادث سير على طريق السويدة مصياف

أسعفت إلى مشفى مصياف الوطني أسرة كاملة من قرية الصايد بريف حمص تعرضت لحادث سير مروع على طريق السويدة مصياف، وتم إنقاذها ما عدا الأب الذي فارق الحياة، ويدعى سامر عباس ديب وعمره 43 عاماً.

وبيَّن المدير العام للهيئة العامة للمشفى الدكتور ماهر يونس أنه تم إنقاذ الأم شيراز ديب، والأولاد حيدر وعمره 3 سنوات، وعمار وعمره 8 سنوات، ورهام وعمرها 12 عاماً، وعبير وعمرها 15 عاماً، وابنة عمهم حلا باسم ديب وعمرها 12 عاماً.وأكد أن وضعهم الصحي جيد وقد خرجوا من المشفى.

 



 «الوطن»