وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بحادث سير على طريق السويدة مصياف

أسعفت إلى مشفى مصياف الوطني أسرة كاملة من قرية الصايد بريف حمص تعرضت لحادث سير مروع على طريق السويدة مصياف، وتم إنقاذها ما عدا الأب الذي فارق الحياة، ويدعى سامر عباس ديب وعمره 43 عاماً.



وبيَّن المدير العام للهيئة العامة للمشفى الدكتور ماهر يونس أنه تم إنقاذ الأم شيراز ديب، والأولاد حيدر وعمره 3 سنوات، وعمار وعمره 8 سنوات، ورهام وعمرها 12 عاماً، وعبير وعمرها 15 عاماً، وابنة عمهم حلا باسم ديب وعمرها 12 عاماً.وأكد أن وضعهم الصحي جيد وقد خرجوا من المشفى.





«الوطن»