وفاة شخص وإصابة 14 جراء حريق بمخيم للمهجرين السوريين في لبنان

توفى شخص وأصيب 14 آخرون جراء حريق كبير نشب اليوم داخل مخيم للمهجرين السوريين في منطقة بر الياس في لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الحريق أتى على 22 خيمة من أصل 185 ولوحظ اندلاع انفجارات داخل المخيم ناتجة عن احتراق قوارير الغاز ما أدى إلى امتداد النيران بسرعة هائلة.



وكان طفلان قد توفيا وأصيب عدد من الأشخاص جراء حريق كبير نشب أول أمس في مخيم للمهجرين السوريين بين قب الياس ومكسة في منطقة زحلة في لبنان.



وكانت الحكومة السورية دعت المواطنين الذين غادروا البلاد إلى العودة وتعهدت بتأمين كل مستلزمات حياتهم الكريمة سواء فى بيوتهم أو فى أماكن الإقامة المؤقتة ما دفع بالكثيرين منهم للعودة إلى أرض الوطن.

وكالات