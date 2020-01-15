وفاة شابة دهساً على المتحلق الجنوبي بدمشق

توفيت شابة صباح الأربعاء وأصيبت شابة ثانية جراء دهسهم من قبل سيارة على طريق المتحلق الجنوبي.



وقال مصدر في فرع مرور إن سيارة خاصة صدمت الفتاتين على طريق المتحلق الجنوبي بالقرب من جسر الزاهرة، ما أدى لوفاة إحداهن 20عاما وأسعفت الثانية 17 عاما مصابة برضوض إلى مشفى دمشق.



وأرجع المصدر سبب الحادث إلى السرعة الزائدة وقيام الفتيات بقطع الطريق من المكان غير المخصص لعبور المشاة.



يشار إلى أنه تعتبر هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها منذ بداية العام، حيث توفيت امرأة 62 عاما بتاريخ 4/1/2020 جراء صدمها من قبل سيارة خاصة مقابل الافران الاحتياطية أثناء محاولتها قطع الشارع عند العقدة المرورية التاسعة.



وبتاريخ 5/1/2020 توفي شخصاً 39 عاما جراء صدمه من قبل سيارة خاصة عند مفرق نهر عيشة بعد العقد التاسعة على طريق المتحلق الجنوبي، وتم توقيف السيارة وسائق قبل أن يلوذ بالفرار.



وكان توفي شاب بتاريخ 23/11/2019 جراء دهسه من قبل سيارة مجهولة على طريق المتحلق الجنوبي بدمشق عند العقدة السادسة.



وسبق وفاة الشاب، وفاة امرأة وإصابة طفلتها في الشهر الحادي عشر من العام الفائت، في حادث سير بسبب السرعة الزائدة، على طريق المتحلق الجنوبي قرب جسر داريا على أطراف دمشق.





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