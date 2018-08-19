وفاة سبعة أشخاص في حادث مروري بمحافظة الحسكة

وقع حادث مروري على طريق عام الحسكة تل براك ما أدى إلى وفاة المحامي العام في محافظة الحسكة القاضي المستشار محمد داوود السطام وستة أشخاص آخرين.

وذكرت مصادر فى قيادة شرطة الحسكة فى تصريح لمراسل سانا ان حادث تصادم بين سيارة تكسى كان يستقله النائب العام واثنان اخران وسيارة نوع فان وقع عند مفرق طريق البترول أمس على الطريق العام بين مدينة الحسكة وبراك ما ادى إلى وفاته مع ستة أشخاص آخرين.

ويعتبر مكان وقوع الحادث من الأماكن التي تتكرر فيها الحوادث المرورية التي أودت بحياة الكثيرين من أبناء المحافظة.