وفاة رجل غرقاً تقدم لزواج فتاة تحت الماء

توفي رجل غرقاً أثناء محاولته تقديم طلب للزواج من صديقته وتصويره تحت الماء .



وتوفي “ستيفن ويبر” بعد دقائق أثناء تقديمه لطلب الزواج من صديقته “كينيشا أنطوان” تحت الماء، أثناء وجوده في تنزانيا”.



وذكرت كينيشا هذا الحادث المأساوي على صفحتها بموقع “فيسبوك” مع صور ومقاطع فيديو لطلبه قبل غرقه، وإنه لم تُتح الفرصة لها لإبلاغه بموافقتها على الطلب.



وكتبت كينيشا بحسب “سكاي نيوز” “لا توجد كلمات كافية لتكريم الروح الجميلة لستيفن ويبر، لقد كنت نوراً ساطعاً لكل من تصادفه، أنت لم تخرج من تلك الأعماق، لذلك لم تسمع جوابي: نعم! نعم! مليون مرة، نعم، سوف أتزوجك”.



وتابعت كينيشا ”لم نستطع أبداً الاحتفال بهذا الحدث، حيث تحول أفضل يوم في حياتنا إلى الأسوأ، كنتَ حبي المثالي، ملاكي، وروحي. نعم، كنا، وسوف أحمل نعمة الحب الذي شاركناه معي إلى الأبد”.



ويظهر الفيديو التي نشرته كينيشا، “ستيفن” وهو يحمل كيساً بلاستيكياً وفي داخله ورقة مكتوب عليها: “لا أستطيع الإمساك بنفَسي لفترة طويلة لأخبرك بكل ما أحبه فيكِ”.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قال في بيان إن سائحا أمريكيا توفي في تنزانيا لكنها لم تتحدث عن تفاصيل وفاته .