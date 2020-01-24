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وفاة رجل جراء صدمه من قبل سيارة في شارع الثورة بدمشق

توفي رجل فجر الجمعة في منطقة شارع الثورة بدمشق جراء صدمه من قبل سيارة خاصة.


وقال مصدر في فرع مرور دمشق إنه قرابة الساعة الثانية والنصف من فجر الجمعة توفي رجل يقود دراجة نارية جراء صدمه من قبل سيارة خاصة.


 وبيّن المصدر أن الحادث وقع بالقرب من بناء مجمع يلبغا بشارع الثورة، الأمر الذي أدى لوفاة سائق الدراجة.


يشار إلى أنه كثرت في الآونة الأخيرة حوادث السير التي تؤدي للوفاة حيث توفيت شابة وأصيبت شابة ثانية جراء دهسهم من قبل سيارة على طريق المتحلق الجنوبي، بتاريخ 15من الشهر الجاري.

 


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