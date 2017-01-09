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وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني

توفي الرئيس الإيراني الأسبق، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشمي رفسنجاني إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 83 عاماً.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أكدت أمس، نقل رفسنجاني إلى المستشفى بسبب مشكلات في عضلة القلب. وكان رفسنجاني الذي يعد أحد أكثر رجال الدين والسياسيين الإيرانيين نفوذاً، وسبق أن شغل منصب رئيس الجمهورية في الفترة من 1989 إلى 1993، وأعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية عام 1993 وانتهت عام 1997.
وجرى اعتقاله أكثر من مرة، وقضى نحو ثلاث سنوات في السجن من سنة 1975 وحتى 1977 بسبب نشاطه السياسي زمن الشاه محمد رضا بهلوي، وكان أحد أبرز زعماء المعارضة الإصلاحية في البلاد.
وبعد سقوط الشاه وتولي قائد الثورة الإسلامية آنذاك الخميني للحكم، تم تعيين رفسنجاني في مجلس الثورة، وشارك في تأسيس الحزب الجمهوري الإسلامي، وأسس لنفسه قاعدة سياسية، حيث تولى رئاسة البرلمان الإيراني في الفترة من 1980 وحتى 1989، وتولى مهمة رئاسة القوات المسلحة في الفترة من 1988 وحتى 1989.


وكالات

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