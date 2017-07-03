وفاة ثلاثة لاجئين سوريين في لبنان

توفي 3 أشخاص على الأقل وجرح عدد آخر جراء حريق هائل نشب داخل مخيم للاجئين السوريين في سهل البقاع شرق لبنان، والتهم ما يقارب مئة خيمة.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دانا سليمان، قولها: إن «المنظمة تستعد لتقديم المساعدة للمتضررين بعد تقييم حجم الأضرار».

من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مخيم الرائد الذي اندلعت فيه النيران يوجد في محيط مدينة قب إلياس، مضيفة: إن الحريق الذي نجم، على الأرجح، عن درجات الحرارة المرتفعة التهم أكثر من 100 خيمة، وأفادت بسقوط 3 أو 4 قتلى وجرح آخرين.

وأوضحت «رويترز»، أن معظم اللاجئين المقيمين في المخيم وصلوا من محافظة الرقة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن فرق الدفاع المدني عملت على إخماد الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.

وكانت الحكومة السورية قد دعت المواطنين الذين غادروا البلاد إلى العودة وتعهدت بتأمين كل مستلزمات حياتهم الكريمة سواء في بيوتهم أو في أماكن الإقامة المؤقتة ما دفع بالكثيرين منهم للعودة إلى أرض الوطن.

ويوجد ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري على الأقل مسجلة أسماؤهم في لبنان وبينهم كثيرون يعيشون في مخيمات غير رسمية متفرقة بالبلاد. وتقول الحكومة إن لبنان يستضيف نحو 1.5 مليون سوري.

وكالات