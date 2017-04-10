جيش خالد يفجر سد تسيل بريف درعا الغربي
داعش يباغت «الحر» في التنف وأنباء عن تدخل أميركي
«الشعب» يتريث في دراسة تعديل قانون مكافحة الإرهاب ونظامه الداخلي الجديد يبصر النور قريباً
مصدر فلسطيني: «النصرة» طلبت الانسحاب من اليرموك والدولة تريد اتفاقاً جديداً
الهدنه تفعّل.. واتفاق الفوعة الزبداني «ينفذ لاحقاً»
بيان صادر عن غرفة العمليات المشتركة لقوات الحلفاء( روسيا وإيران والقوات الرديفة) في سوريا
مايكل سافاج:هجوم الغاز السوري كذبة.. وحيلة اخترعها ترامب لزيادة شعبيتة
أكثر من 75 قتيلاً في حي المنشية بدرعا بينهم انتحاريون من جنسيات سعودية وأردنية
تصاعد حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان وإصابة أربعة أشخاص
البرازي: المطار عاد للعمل والمقاتلات تنفذ غاراتها ضد داعش
معارك كر وفر في ريف حماة وتدمير مقرات للنصرة في القابون ودرعا
أسماء شهداء العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات
الفرقاطة الروسية الاميرال غريغوروفيتش تعود إلى البحر المتوسط
صحيفة أمريكية تكشف من خلال تحقيق وبالأدلة أن “الخوذ البيضاء” هم من قتلوا أطفال خان شيخون
موسكو ــ واشنطن... على حافة «الحرب الساخنة»

وفاة ثلاثة أطفال بحادثين منفصلين في الحسكة

توفي طفلان إثر تعرضهما لصاعقة برق في قرية “السلام عليكم” التابعة لمدينة الدرباسية.

وذكر مصدر طبي في المركز الصحي بمدينة الدرباسية “أن الطفلين وصلا إلى المركز وقد فارقا الحياة نتيجة الصعق الكهربائي الناتج عن البرق يوم أمس” لافتا إلى أنهما أصيبا أثناء عودتهما من الأراضي الزراعية لمنزلهما في القرية.

من جهة أخرى أكد مدير الصحة في الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف وفاة الطفلة ميران شريف متأثرة بإصابتها في حادثة سقوط الشجرة في الحسكة يوم أمس نتيجة النزف الدماغي الشديد الناتج عن الصدمة مشيرا إلى أن هناك إصابة خطرة حاليا في العناية المشددة ويتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وتعرضت مدينة الحسكة يوم أمس لرياح شديدة أدت إلى سقوط شجرة في مدرسة أبي تمام أسفرت عن إصابة 13 طفلا.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.