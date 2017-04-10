وفاة ثلاثة أطفال بحادثين منفصلين في الحسكة

توفي طفلان إثر تعرضهما لصاعقة برق في قرية “السلام عليكم” التابعة لمدينة الدرباسية.



وذكر مصدر طبي في المركز الصحي بمدينة الدرباسية “أن الطفلين وصلا إلى المركز وقد فارقا الحياة نتيجة الصعق الكهربائي الناتج عن البرق يوم أمس” لافتا إلى أنهما أصيبا أثناء عودتهما من الأراضي الزراعية لمنزلهما في القرية.



من جهة أخرى أكد مدير الصحة في الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف وفاة الطفلة ميران شريف متأثرة بإصابتها في حادثة سقوط الشجرة في الحسكة يوم أمس نتيجة النزف الدماغي الشديد الناتج عن الصدمة مشيرا إلى أن هناك إصابة خطرة حاليا في العناية المشددة ويتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة.



وتعرضت مدينة الحسكة يوم أمس لرياح شديدة أدت إلى سقوط شجرة في مدرسة أبي تمام أسفرت عن إصابة 13 طفلا.

سانا