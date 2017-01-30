وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في حادثي سير منفصلين على طريق دمشق السويداء

توفي صباح أمس ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في حادثي سير منفصلين وقعا على طريق عام دمشق السويداء.



وذكر مدير صحة السويداء الدكتور حسان عمرو أن سيارة تدهورت قرب محطة التوفيق بين قريتي لاهثة والمتونة نتيجة السرعة الزائدة ما تسبب بوفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.



ولفت مدير الصحة إلى أن حادث السير الثاني وقع بسيارة تابعة لفرع الهلال الأحمر العربي السوري كانت متجهة لإسعاف المصابين في الحادث الأول ما أدى إلى وفاة اثنين من المسعفين المتطوعين وإصابة 3 آخرين كانوا على متنها وذلك بسبب تشكل الجليد على الطريق.



وأشار عمرو إلى أنه تم نقل 4 من المصابين إلى المشفى الوطني بالسويداء لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتهم بكسور ورضوض متفرقة بينما جرى تحويل المصاب الخامس إلى دمشق وحالته حرجة.

سانا