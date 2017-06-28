وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في حادثي سير في ريفي السويداء الغربي والجنوبي

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون عصر أمس جراء حادثي سير الأول على طريق المزرعة-الدور في ريف السويداء الغربي والثاني على طريق السويداء صلخد.



وأوضح مصدر في شرطة المحافظة أن شخصين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون جراء حادث تصادم سيارتين إحداهما نوع هونداي أفانتي وأخرى كيا مورنينغ بالقرب من قرية الدور على الطريق المؤدي إلى بلدة المزرعة وذلك نتيجة سرعة زائدة ومحاولة إحدى السيارتين تجنب مطب على الطريق.



ولفت المصدر إلى أنه تم إسعاف الجميع إلى مشفى السويداء الوطني حيث يتلقى المصابون العلاج اللازم ووضعهم الصحي جيد.



ووفقا للمصدر نفسه توفي شخص مساء اليوم جراء انقلاب سيارته العمومي نوع “سابا” على طريق السويداء صلخد بالقرب من بلدة حبران في الريف الجنوبي.

سانا