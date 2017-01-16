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وفاة ثلاثة أشخاص في ولاية ميسوري جراء عاصفة ثلجية تضرب وسط الولايات المتحدة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في ولاية ميسوري جراء عاصفة ثلجية ضربت مناطق واسعة من وسط الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن إدارة دوريات الطرق السريعة في ميزوري قولها إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في الولاية بسبب ظروف الطقس المتجمد.

من جهتها أعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية أنها أصدرت تحذيرات من عاصفة ثلجية وإرشادات بشأن الطقس في مناطق بعشر ولايات في وسط وأعلى الغرب الأوسط.

كما توقعت الهيئة تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها ما بين 0.6 و 1.2 سنتيمترا على معظم ولاية كنساس محذرة من أن يؤدي تراكم الثلوج والرياح السريعة إلى قطع خطوط التوتر العالي وكسر أغصان الأشجار.

ومن المرجح أن تشهد أوكلاهوما وكنساس وميزوري أسوأ الظروف الجوية حيث حذر خبراء الطقس من تساقط المطر القابل للتجمد في أرجاء هذه الولايات.

كذلك حثت وزارة النقل في ميسوري السائقين من القيادة في منطقة كنساس سيتي بينما كانت الطواقم تعمل لفتح الطرق الرئيسية السريعة المحلية.

وفي أوكلاهوما ذكرت شركة الغاز والكهرباء على موقعها الإلكتروني أن حوالي خمسة آلاف مشترك تأثروا جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وكالات

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