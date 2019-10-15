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وفاة ثلاثة أشخاص على أوتوستراد دمشق- درعا

توفي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة إثر انقلاب سيارة نوع (سابا) على أوتوستراد دمشق- درعا بالقرب من شركة (تريفيو) للصناعات الالكترونية.


وأشار مدير مشفى ازرع الوطني الدكتور أحمد الغزالي في تصريح صحفي اليوم إلى أنه تم إسعاف امراتين شقيقتين الليلة الماضية إلى المشفى جراء حادث سير مبينا أنهما فارقتا الحياة قبل الوصول إلى قسم الإسعاف بينما أسعف سائق السيارة وهو ابن إحدى الامرأتين إلى مشافي دمشق لكنه توفي أيضا قبل الوصول إلى المشفى.

من جهة ثانية ذكر وائل الناصر من وحدة إطفاء الصنمين في تصريح صحفي أنه تم الليلة الماضية إخماد حريق شب في محلات دار الزعيم وسط مدينة الصنمين موضحا أن الخسائر اقتصرت على الماديات فيما التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.