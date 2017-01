وفاة الممثلة ماري تايلر مور

ماري تايلر مور (الصورة)، الممثلة الأميركية والأيقونة التلفزيونية التي سحرت الأميركيين بالكاريزما وخفة ظلها في مسلسلها الشهير That '70s Show وسلسلة السيتكوم الذائعة الصيت The Mary Tyler Moore Show، غادرتنا مساء أمس الأول الأربعاء عن 80 عاماً. حسب موقع TMZ المتخصص بأخبار المشاهير، جاء ذلك بعد إصابتها بالتهاب رئوي وتوقف قلبها عن العمل في مستشفى «غرينيتش» في ولاية كونيتيكت، حيث وُضع لها جهاز تنفسي اصطناعي لأكثر من أسبوع.



وشُخّصت ماري بداء السكري من النوع الأوّل في وقت مبكر، كما عانت من الإدمان على الكحول. وهي تجربة تناولتها في إحدى مذكراتها التي كتبتها، وفق ما نشره موقع «ميترو» البريطاني. في رصيد الراحلة 15 فيلماً من بينها X-15 (عام1961) و Against The Current (عام 2009)، إضافة إلى تقديمها أكثر من 57 مسلسلاً تلفزيونياً بين عامي 1959 و2013.

يذكر أنّ ماري حصلت في عام 1980 على جائزة «غولدن غلوب» عن دورها في فيلم Ordinary People (إخراج روبرت ريدفورد)، كما رُشحّت من خلاله لجائزة «أوسكار» في العام نفسه.

