وفاة الممثلة المصرية نادية لطفي بعد صراع مع المرض

توفيت الممثلة المصرية نادية لطفي عن عمر ناهز الـ83 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.



وكانت الحالة الصحية للطفي قد تدهورت في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ إستعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع إستمرار وجودها داخل العناية المركزة، تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى، وقد تواجدت داخل العناية المركزة بمستشفى المعادي في مصر.



وكان آخر ظهور للطفي في عيد ميلادها، يوم 3 كانون الثاني/يناير الماضي، وقد حرصت الممثلة المصرية إلهام شاهين على زيارة لطفي والإحتفال بعيدها في المستشفى، وشاركت محبيها بمقطع مصوّر من اللقاء المؤثّر بينهما.