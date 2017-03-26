وفاة الممثلة السورية أميرة حجو

توفيت ظهر أمس الممثلة السورية أميرة حجو بعد صراع طويل مع المرض العضال.

وتعد الراحلة من الممثلات السوريات المخضرمات، وهي من مواليد مدينة حلب (شمالي سورية) عام 1950، شاركت في الكثير من الأعمال الدرامية أهمها: «دنيا»، و«الفصول الأربعة»، و«أحقاد خفية»، و«أيام الغضب»، و«أسرار المدينة»، و«حروف يكتبها المطر»، و«أنا وعمتي أمينة»، و«خان الحرير»، و«باب الحديد»، و«تلك الأيام»، و«حد الهاوية»، و«حرائر».

أما آخر أعمالها فكان مسلسل «الندم» العام الماضي مع المخرج الليث حجو.