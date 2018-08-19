وفاة المحامي العام القاضي محمد السطام في حادث سير على طريق عام الحسكة

توفي المحامي العام في الحسكة القاضي محمد السطام في حادث سير على طريق عام الحسكة صباح اليوم الاحد 19 – 8 – 2018.

مصادر فى قيادة شرطة الحسكة قالت إن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة تكسي كان يستقله النائب العام واثنان أخران, وسيارة نوع فان وقع عند مفرق طريق البترول أمس على الطريق العام بين مدينة الحسكة وبراك ما أدى إلى وفاته مع ستة أشخاص آخرين.

ويعتبر مكان وقوع الحادث من الأماكن التي تتكرر فيها الحوادث المرورية التي أودت بحياة الكثيرين من أبناء المحافظة.